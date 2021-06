El Palacio de Buckingham prohibió a las minorías étnicas ocupar cargos públicos, según 'The Guardian'

Los " inmigrantes de color o extranjeros" tenían prohibido desempeñar funciones en altos cargos en la Casa Real británica "hasta al menos finales de la década de 1960", según documentos que revela en exclusiva el periódico The Guardian.

La información reabre el controvertido debate sobre el presunto racismo denunciado por Meghan y Harry en su polémica entrevista con Oprah Winfrey . En ella, aseguraron que un miembro de la familia -que, según aclararon, no fue la reina Isabel II- s e había preguntado sobre el tono de piel de su futuro bebé .

Los papeles a los que ha tenido acceso The Guardian también arrojan luz sobre cómo el Palacio de Buckingham negoció cláusulas controvertidas que siguen vigentes y que eximen a la reina de Inglaterra y a su familia de las leyes que penan la discriminación racial y sexual.

Los documentos fueron descubiertos en los Archivos Nacionales durante una investigación del periódico británico. Revelan cómo, en 1968, el director financiero de Isabel II informó a los funcionarios públicos que "de hecho, no era la práctica nombrar inmigrantes de color o extranjeros" para puestos de oficina en la Casa Real, aunque se les permitía trabajar como sirvientes domésticos.

No está claro, según The Guardian, cuándo concluyó esa práctica. Afirma que el Palacio de Buckingham se negó a responder preguntas sobre el asunto y que mantiene que sus registros mostraban que personas de orígenes de minorías étnicas estaban empleadas en la década de 1990. Añadió, informa el periódico británico, que antes de esa década no mantenía registros sobre los antecedentes raciales de los empleados.