El Reino Unido se queda sin mano de obra

Es viernes, cinco de la tarde, van llegando los clientes al restaurante Ibérica de Victoria , al lado de Westminster, una de las zonas más transitadas de Londres. El local tiene dos pisos, amplios espacios interiores, enormes ventanales y un ambiente muy familiar . Hay pocos clientes todavía a esta hora. Victoria es básicamente una zona de oficinas, pero éstas todavía no están abiertas al cien por cien. Poco a poco, tras el Brexit y la pandemia, el Ibérica va recuperando la normalidad, como el resto del sector de la restauración y el resto de las empresas británicas. Apenas la economía británica está despertando y se empieza a notar el golpe del Brexit.

Actualmente el grupo tiene cuatro restaurantes en Londres y uno en Leeds. En los últimos meses, desde el Brexit, tuvo que cerrar el de Manchester y el de Glasgow. Sin embargo, están trabajando para revertir la situación y salir reforzados de esta crisis . Se están reinventando. “Estamos cambiando las condiciones económicas y la calidad de vida de los empleados para que tengan unos horarios que les permitan vivir y dedicar las mismas horas que cualquier otro trabajo. El salario también lo hemos subido y, en general, todo el Reino Unido lo ha hecho porque al final esta carencia [de trabajadores] no te permite hacer crecer el negocio”.

Empezó desde abajo como pinche de cocina en un restaurante de Croydon, al sur de Londres. Al poco tiempo entró en Ibérica haciendo de ‘runner’ , llevando las bandejas a las mesas. En menos de cuatro años ya era mánager general del restaurante de Glasgow, en Escocia. Luego fue transferido a Londres, La mayoría de los cargos directivos de Ibérica en Reino Unidos es gente que empezó en la compañía desde abajo del todo . Ahora todo esto se ha acabado con el Brexit. “Me da mucha pena y rabia que haya gente que no tenga esa oportunidad de encontrarse y de venir a experimentar Londres como hice yo”, dice.

Uno poco más allá del Ibérica hay un supermercado con algunas estanterías vacías. Estos días es habitual encontrar estanterías vacías o que falten productos en los supermercados. El motivo no es que no haya productos, sino que no hay conductores que lleven los productos de los almacenes a las tiendas. Hay una escasez de cerca de 100.000 camioneros en relación a los 320.000 que trabajan en el Reino Unido. La mayoría eran de Polonia, de Eslovaquia y del este de Europa y regresaron a sus países después del Brexit y del Covid.