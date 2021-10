El Reino Unido y la UE reabren las negociaciones del Brexit

Este Protocolo es un anexo del Tratado de salida del Reino Unido de la UE. Es la solución encontrada por ambas partes para poder llevar a cabo el Brexit radical por el que optó Boris Johnson . Evita, por un lado, la frontera rígida entre Irlanda del Norte y permite que siga habiendo una unidad económica en la isla de Irlanda entre la República de Irlanda (territorio europeo), en el sur, e Irlanda del Norte (territorio británico), en el noreste. Los acuerdos de paz de 1998 entre unionistas-lealistas probritánicos y republicanos proirlandeses pusieron fin a treinta años de conflicto armado. El acuerdo de paz exige que no haya frontera en Irlanda. El Brexit de Johnson implicaba una frontera porque sacaba al Reino Unido de la unión aduanera y del mercado único.

El Protocolo evita la frontera porque alinea a Irlanda del Norte, en parte, con la UE. Irlanda del Norte sigue en el mercado único y la unión aduanera, mientas que el resto del Reino Unido (Inglaterra, Gales y Escocia, que están en la isla de Gran Bretaña) se queda fuera. Esto significa el traslado de la frontera con la UE a la costa de Irlanda del Norte. O sea, que fija un mercado interior británico y protege el mercado interior europeo. Esto fue lo que acordó Johnson en diciembre de 2019. Hizo esta concesión para poder cerrar el acuerdo del Brexit. Para poder cerrarlo, traicionó a los unionistas norirlandeses, que eran sus socios de gobierno y que se oponían al Protocolo. Johnson lo firmó pese a que perjudicaba los intereses de los unionistas, que no querían ninguna frontera interna en el Reino Unido.

Los problemas en Irlanda del Norte empezaron ya el 1 de enero de 2020, nada más consumarse el Brexit. Primero fueron los unionistas que pintaron grafitis amenazadores contra los irlandeses en los puestos fronterizos. Luego fueron los empresarios que dijeron que el Protocolo firmado era inviable . Luego los disturbios de marzo y abril provocados por jóvenes lealistas-unionistas que dejaron más de cien policías heridos y los principales grupos paramilitares lealistas probritánicos (UVF, UDA y Comando Manos Rojas) que retiraron su apoyo al proceso de paz. Los problemas de papeleo y controles en la frontera llevaron al Gobierno de Johnson a activar el periodo de gracia de forma unilateral eliminando los controles en la frontera. La UE emprendió acciones legales contra el Reino Unido por no cumplir los acuerdos del Brexit. Esta denuncia ha sido paralizada temporalmente por la UE para evitar que la tensión vaya a más en el territorio.

El Reino Unido propone seguir con la implementación parcial del Protocolo, como sucede desde el pasado 1 de enero, a través del período de gracia, activado de forma unilateral por el gobierno británico y ampliado indefinidamente. El gobierno británico exige, además, a la UE que suspenda las acciones legales emprendidas contra el Reino Unido por saltarse los acuerdos . Y que el periodo de gracia no tenga límite ya que considera que el hecho de que sean limitados provoca una crisis tras otra e impiden a ambas partes ir al meollo de la cuestión.

En cuanto a los medicamentos, la UE ofrece que l as empresas farmacéuticas británicas puedan mantener todas sus funciones reguladoras donde estén al abastecer al mercado de Irlanda del Norte con medicamentos que hayan sido autorizados por el regulador británico de acuerdo con el Protocolo. Así se puede garantizar el suministro a largo plazo y sin interrupciones de medicamentos a Irlanda del Norte. En cuanto al último punto, el de incrementar la participación democrática en la región, la UE propone u na serie de medidas para mejorar el intercambio de información con las partes interesadas y las autoridades de Irlanda del Norte con respecto a la aplicación del Protocolo y las medidas pertinentes de la UE.

Este es el punto de partida de las negociaciones que empezaron el viernes. El Reino Unido considera que la UE no va suficientemente lejos. La UE quiere proteger su mercado interior y se niega a renegociar el acuerdo del Brexit de Johnson, que se ha probado que es inviable. “El Protocolo no funciona. Ha perdido completamente el apoyo de una comunidad de Irlanda del Norte [los unionistas]”, dijo Lord Frost en el inicio de las negociaciones. Y no descartó activar el artículo 16 del Protocolo, que permite a cualquiera de las dos partes eliminar todas las medidas en la frontera si estas llevan “a dificultades económicas, sociales y medioambientales que puedan persistir o alterar el comercio”.