El dinero enviado por los inmigrantes a sus países triplica la ayuda al desarrollo

Los dirigentes de las instituciones europeas y de los 27 gobiernos de la Unión Europea, sin importar su color político, llevan años prometiendo que mejorarán la tasa de deportación de inmigrantes que reciben una orden de expulsión. Tasa que está desde hace años estancada entre el 30% y el 35%. La mayoría de migrantes que reciben esa orden de expulsión terminan quedándose en Europa de forma irregular. No porque no haya medios para deportarlos sino porque sus países de origen o niegan que la persona en cuestión sea nacional suyo o directamente rechazan repatriaciones. No les sale a cuenta.