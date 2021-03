La República Checa pagará 14 euros al día a los trabajadores que guarden cuarentena por covid

Debido a la sobrecarga de los centros médicos, no se podían realizar los tratamientos habituales, según el Ministerio, que aclara que no se han decidido aún los pacientes a trasladar y que esta decisión dependerá de los médicos. "Estamos en la situación en la que nunca quisimos estar", ha asegurado el ministro de Salud, Jan Blatny, pocas horas después de haber insistido en que no consideraba necesaria la ayuda extranjera.