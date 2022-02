La Unión Europea responde a Rusia con el mayor paquete de sanciones de su historia

Los 27 gobiernos que representan a 447 millones de europeos vieron durante todo el día, algunos a miles de kilómetros como el portugués y otros al lado de su frontera como el polaco, el eslovaco, el húngaro y el rumano, cómo empezaba una guerra de agresión entre Estados, lo nunca visto en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Su reacción no pudo ser más que la de usar sus herramientas, principalmente económicas.

Las sanciones europeas, cuyos detalles diseñarán los ministros de Exteriores este viernes , apuntan en primer lugar al sector financiero cortando el acceso de la banca rusa al mercado de capitales europeo. Se trata de hacer todo lo posible para dificultar la financiación del Estado ruso. También hay sanciones al sector energético y controles a la exportación para evitar vender a Rusia material de doble uso civil y militar. Los europeos también prohibirán exportar a Moscú materiales de alta tecnología que Rusia no produce. Hay sanciones al transporte y se limitará la concesión de visas para golpear a la elite económica y política de Moscú.

El comunicado final de la cumbre arranca condenando “ en los términos más duros posibles la agresión militar injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania. Con esta acción militar ilegal (la Carta de Naciones Unidas sólo permite la guerra como defensa propia o tras aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas) Rusia viola groseramente el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas y mina la seguridad y la estabilidad europea y global”.

Su secretario general, el noruego Jens Stoltenberg, dijo que la OTAN ni tiene ni tendrá tropas en Ucrania (no es Estado miembro de la Alianza) pero que sí reforzará a sus vecinos. Mientras, fuentes diplomáticas europeas explicaban que no ven de qué forma el Ejército ucraniano puede evitar la caída de Kiev en días si no en horas. El dirigente dijo: “Habrá una nueva realidad. Habrá una nueva Europa después de la invasión que hemos visto hoy”.