La OTAN se reúne hoy de forma extraordinaria por las fuertes tensiones con Rusia

Borrell sostuvo en una entrevista concedida al diario alemán 'Die Welt' que el bloque "no debe ser un espectador no involucrado" en las discusiones entre Rusia y Estados Unido s y reseñó que "la UE debe estar presente en estas negociaciones".

"Rusia quiere negociar la arquitectura de seguridad europea sin implicar a la UE, lo que es absurdo. No aceptaremos eso. No se decide nada si no estamos allí", apuntó, antes de hacer hincapié en que las peticiones de Moscú "son pura agenda rusa con condiciones completamente inaceptables, especialmente en lo relativo a Ucrania".