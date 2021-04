El 'Robinson Crusoe italiano' abandona su isla desierta 32 años después

En la era de los móviles y las telecomunicaciones, es difícil imaginar a alguien que viva aislado del mundo. Esa ha sido la realidad de Mauro Morandi , un hombre de 81 años, apodado como el 'Robinson Crusoe italiano', que ha vivido durante más de 30 años en una isla desierta. Sin embargo, la presión de las autoridades italianas ha acabado por desalojar al único habitante de Budelli . "He dejado de lado la lucha", ha señalado el ermitaño.

Un giro del destino

Conflicto con las autoridades

"He renunciado a la lucha", ha claudicado el ermitaño. "Después de 32 años aquí, me siento muy triste por irme. Me han dicho que tiene que hacer obras en mi casa y esta vez parece ser real", ha explicado. Los gestores de la Maddalena aducen que el guardia realizó modificaciones a la estructura del refugio que le sirve de hogar sin permiso.