Rusia estudia su respuesta tras rechazar EE.UU. el veto a la expansión de la OTAN al este de Europa

Rusia ha recibido este miércoles las respuestas por escritas a las garantías que reclamaba de que la OTAN no se expandirá hacia sus fronteras, no incorporará a Ucrania y Georgia. El documento, elaborado en coordinación con Ucrania y el resto de aliados europeos de la OTAN, ha contado con el visto bueno del presidente, Joe Biden , y en el se abordan algunas de las preocupaciones que Moscú ha mostrado públicamente en las últimas semanas en materia de seguridad.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken , ya ha dicho que ambas partes no renunciarán a la política de "puertas abiertas" de la OTAN , pero ha reiterado que Washington está dispuesto a hablar con Rusia sobre el control de armas o la transparencia en los ejercicios militares, tal y como ha reiterado en las últimas semanas públicamente en varias ocasiones.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dejado claro que está lista para escuchar las preocupaciones rusas, pero no habrá cesiones ante las exigencias de que la OTAN no se expandirá al este de Europa. "Hemos dejado claro que no comprometemos el derecho de cualquier nación a pedir su ingreso (en la OTAN)", ha indicado.