Rusia quiere conseguir "resultados concretos" en las conversaciones con la OTAN

El Gobierno de Rusia ha expresado este miércoles su deseo de lograr "resultados concretos" en un proceso de conversaciones con la OTAN y ha hecho hincapié en que "no dialogará por dialogar" para abordar las recientes tensiones en el este de Europa.

"Por supuesto, nos centramos en lograr resultados concretos, es decir, en tomar una decisión que realmente mejore la situación en Europa en la esfera de la seguridad militar", ha manifestado, antes de agregar que por ahora no se puede precisar si será suficiente con una reunión .

Asimismo, ha señalado que no puede saberse si en el encuentro entre Rusia y la OTAN, previsto para el 12 de enero en la capital de Bélgica , Bruselas, habrá avances sobre las garantías de seguridad exigidas por Moscú, rechazadas de plano la semana pasada por el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell .

El jefe de la diplomacia europea sostuvo en una entrevista concedida al diario alemán Die Welt que el bloque "no debe ser un espectador no involucrado" en las discusiones entre Rusia y Estados Unidos y reseñó que "la UE debe estar presente en estas negociaciones".

"Rusia quiere negociar la arquitectura de seguridad europea sin implicar a la UE, lo que es absurdo. No aceptaremos eso. No se decide nada si no estamos allí", apuntó, antes de hacer hincapié en que las peticiones de Moscú "son pura agenda rusa con condiciones completamente inaceptables, especialmente en lo relativo a Ucrania".