Rusia reajusta sus planes tras el fracaso de la ofensiva inicial

Ante el fracaso del plan inicial, el liderazgo ruso está reajustando no solo sus planes , sino incluso los objetivos operacionales de la guerra . En un primer momento, el plan de Vladimir Putin probablemente fuera descabezar el Gobierno ucraniano. Sin embargo, ayer martes el portavoz del Kremlin admitió que Volodímir Zelensky es el presidente legítimo de Ucrania. Esto contrasta con los descalificativos que le dirigió el presidente ruso al comienzo de la invasión.

Es muy posible que el plan inicial ruso confiara en que no habría mucha oposición a la invasión en las zona oriental del país, que durante años se dijo que era prorrusa y en que descabezarían al Gobierno en un único golpe directo y quirúrgico en Kiev. Fracasado el plan inicial, ahora los rusos se están readaptando y no sólo porque empiecen a reconocer a Zelenski como presidente legítimo.

Pero lo que hemos visto en esta primera fase de la invasión han sido grupos de militares rusos avanzando desperdigados . Esta dispersión dejaba en inferioridad a las fuerzas rusas cuando encontraban resistencia militar ucraniana. Probablemente, la explicación de esta forma de operar tan poco funcional para el combate se deba a que el plan ruso no esperaba combates de cierta magnitud. Además, la dispersión en pequeños destacamentos complica bastante la organización logística.

Por otra parte, cabe destacar hasta ahora no se han visto imágenes de la población local, supuestamente prorrusa, recibiendo como libertadores a las tropas rusas. La forma de intentar tomar por asalto las ciudades también indica que no esperaban fuerte resistencia, ya que lo hacían con fuerzas ligeras y sin uso de artillería. Esto ha impedido que los rusos tomaran núcleos urbanos importantes, como Mariúpol o Járkov .

Este fue el dilema que impuso Alemania a Holanda en 1940, cuando amenazó con destruir Rotterdam si no se rendía (aunque el Gobierno se rindió, Rotterdam fue bombardeada igualmente porque no pudo anularse la misión a los bombarderos).

Debe tenerse en cuenta que el objetivo tradicional de Rusia con Ucrania nunca ha sido ocupar y anexionarse el país, sino controlar su política exterior, forzando su neutralidad y que no se alinee con países occidentales, no formar parte de la UE, no entrar en la OTAN. Al igual que ocurrió con Finlandia, otro vecino de Rusia, al término de la Segunda Guerra Mundial.