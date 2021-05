Rusia veta vuelos de la UE en apoyo a Bielorrusia tras el desvío del avión de Ryanair

Air France y Austrian Airlines han tenido que cancelar sus vuelos a Moscú después de que las autoridades rusas rechazaran sus planes de vuelo por no sobrevolar el espacio aéreo bielorruso . Es una muestra de apoyo de Rusia a su gran aliado en su enfrentamiento con la Unión Europea, tras secuestrar un vuelo de la aerolínea irlandesa Ryanair Atenas-Vilna, dos capitales de la UE, para detener al periodista disidente bielorruso Roman Protasevich y a su pareja.

"La Administración presidencial no se dedica al control del tráfico aéreo", recalcó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa. Las compañías aseguran que Rusia se ha negado a ofrecerles una alternativa al sobrevuelo de Bielorrusia.

"Un cambio de ruta debe ser aprobado por las autoridades. Las autoridades rusas no han emitido esa autorización", resumió una portavoz de Austrian Airlines el motivo por el que el vuelo OS601 entre Viena y Moscú ha tenido que ser cancelado. El Ministerio de Exteriores austriaco dijo que "la reacción rusa no guarda ningún tipo de proporcionalidad", y pidió a Moscú "no entorpecer de forma artificial el tráfico aéreo entre Rusia y Europa".