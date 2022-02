Salah Abdeslam, acusado de los atentados del 13N en París, dice que decidió no detonar su cinturón

"Cuando estás aislado las 24 horas, te dices si deberías haberlo activado. Te preguntas: ¿Hice bien al dar marcha atrás o debería haber ido hasta al final?" , ha dicho ante el Tribunal de lo Criminal de París. Si realmente renunció a hacerlo o si el cinturón no funcionó es una de las preguntas que se hace la investigación. Los fiscales creen que no funcionó.

"No he matado a nadie. No he herido a nadie", ha dicho el yihadista, que se ha presentado como una víctima de "calumnias". Incluso no ha dudado en considerar "extremadamente severas" las penas dictadas en Francia por terrorismo. En este sentido, ha dicho que la Justicia quiere hacer de él un "ejemplo" para enviar un "mensaje" a otras personas susceptibles de radicalizarse.