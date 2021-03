Salmond traslada su pelea con Sturgeon a las urnas

En la presentación del partido, Salmond, de 66 años, explicó que quiere conseguir una “supermayoría independentista” que garantice la mayoría absoluta independentista y que no quiere quedarse con votos del SNP. Para entender las palabras de Salmond, hay que entender cómo funciona el sistema electoral escocés, diseñado para que sea muy complicado obtener una mayoría absoluta. Los 129 diputados del Parlamento de Edimburgo se escogen a partir de dos votaciones. En la primera se vota por circunscripciones o distritos electorales, donde se presenta un candidato de cada partido y el que saca más votos gana. Por tanto, sólo cuentan los votos del ganador. El resto de votos se pierden. 73 diputados son escogidos en esta votación.

Los 56 diputados restantes salen a partir de una votación en la que se vota la lista de un partido, no un candidato en particular. Hay 8 regiones donde se eligen 7 candidatos cada una. Pues bien, el Alba sólo se presentará a las votaciones por listas electorales y presentará cuatro candidatos a cada una de las 8 regiones. Así los votos que se queda del SNP siguen en manos independentistas. Si se presentara a las votaciones para candidatos, se perderían los votos si no quedaban primeros.