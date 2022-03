Samantha Cohen, la nueva "guardiana" de Johnson

Boris Johnson ha contratado a Samantha Cohen como directora de relaciones gubernamentales, un cargo que no existía desde hace muchos años. Este es el título oficial, aunque el extraoficial es el de ‘gatekeeper’ (guardiana). Se encargará de llevar la agenda del primer ministro, controlando el acceso a él y poniendo orden en la caótica oficina de Johnson. Este nombramiento se produce después de los últimos escándalos que han debilitado hasta límites insospechados al primer ministro.

A principios de febrero dimitieron hasta cinco asesores personales del primer ministro, decepcionados por su negativa a dimitir. Entre ellos, estaban el director de comunicación, la asesora en política de igualdad, el jefe de personal y el principal secretario privado del primer ministro. Algunos de ellos iban a ser despedidos por Johnson. La renuncia más significativa fue el de la directora de estrategia política, Munira Mirza , ya que era una de sus principales asesoras y le acompañaba desde su época como alcalde. Mirza fue la primera en hacerlo, pero no lo hizo por las fiestas, sino acusar al líder de la oposición de dejar en libertad a un pederasta cuando era fiscal general, una acusación que no era cierta.

Con el nombramiento de Samantha Cohen, Johnson recupera una figura, la de “guardián del primer ministro”, que se había perdido desde David Cameron. La “guardiana” de Tony Blair fue Anji Hunter, directora de relaciones gubernamentales de Downing Street entre 1997 y 2001, la de Gordon Brown, Sue Nye, y la de Cameron, Catherine Fall. Las apodaron así por el meticuloso control que tenía sobre la agenda del primer ministro y por la espléndida atención al detalle desde la sombra. Todas ellas fueron descritas en su momento como las personas no electas más influyentes de Downing Stret. Theresa May no quiso y Johnson tampoco hasta ahora.