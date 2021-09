Sarkozy condenado por segunda vez el día después de acudir a la convención del PP

Gastaba sin control. Quería una reunión al día y “shows a la americana”. No miraba ni cuánto gastaba ni si los gastos entraban dentro de lo que marcaba la ley. Así contó la Fiscalía cómo organizó el ex presidente francés Nicolas Sarkozy su campaña electoral de 2012 y así parece haberlo creído la Justicia francesa al condenarle hoy a una pena de un año de prisión, que se conmuta por una pena de asignación a domicilio durante seis meses y bajo control electrónico. Sarkozy escapa por ahora a la prisión.

Sarkozy negó todas las acusaciones. Sus abogados le defendieron alegando que el ex presidente “no firmó ningún presupuesto, no firmó ninguna factura y aceptó todas las restricciones que se le pidieron. Está lejos de ser el candidato insaciable, histérico”, del que llegaron a hablar los fiscales, que también ironizaron: “con 14 acusados hay casi el mismo número de versiones y la mayor parte no sabía nada, no vio nada, no se enteró de nada”.