Scholz se 'activa' de camino a Moscú para frenar a Putin en Ucrania

No hay detalle que muestre mejor lo delicado que es el encuentro que mantendrán este martes el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin . A saber: hasta cuatro test PCR negativos tendrá que mostrar a la autoridades rusas la delegación de Scholz antes de poder verse con Putin y su séquito.

Sin embargo, por mucho que el líder ruso, de 69 años, se proteja frente a la COVID-19, el miedo protagonista del primer encuentro de Putin y Scholz en Moscú es el temor, no a la presente crisis sanitaria, sino a que estalle una guerra en suelo europeo.

El rechazo a enviar armas a Ucrania , algo a lo que ha suplido Berlín por un envío de cascos militares juzgado de “vergonzante” ; el haber calificado Scholz no hace tanto el gasoducto Nord Stream 2 como un proyecto exclusivamente “económico” y la dependencia del gas ruso de la economía alemana, entre otras cosas, han lastrado la acción exterior del Gobierno alemán.

Pero, con los desplazamientos de Scholz, Alemania no sólo está moviendo físicamente a sus representantes por el mundo. La política exterior germana se ha reorientado. Según Dirsus, “Alemania ha endurecido su política frente a Moscú” . “Los habrá que digan que no lo ha hecho lo suficiente. Pero la posición actual de Alemania es más dura frente a Rusia que hace tres semanas”, añade este experto.

No en vano, la semana pasada, la ministra de Asuntos Exteriores, la ecologista Annalena Baerbock, salía vestida con ropa militar en la llamada “zona de contacto” del este de Ucrania , en el frente del conflicto civil que libran las autoridades de Kiev frente a los separatistas prorrusos desde 2014. Políticamente, el gesto de Baerbock, es significativo. Su partido, Los Verdes, es una formación con arraigo en el pacifismo.

Los gestos alemanes no se quedan ahí. Este lunes viajaban hacia Lituania, en el marco de la misión que desarrolla allí la OTAN, 350 soldados y 100 vehículos militares suplementarios para reforzar la presencia del Ejército germano en dicha misión . También el Nord Stream 2 , aunque siempre ausente de cuanto dice estos días Scholz a cuenta de la crisis generada por Rusia en Ucrania, ha pasado a estar señalado cuando se habla de sanciones en caso de invasión rusa.

“En Kiev hay enfado con Alemania. Scholz no se va a llevar una bienvenida de héroe en Kiev. Pero Zelenski no está, en realidad, encantado con mucho del comportamiento de los países occidentales. Hay mucha frustración en Kiev con los socios occidentales”, dice a NIUS Katharine Quinn-Judge, analista en la capital ucraniana del International Crisis Group (ICG), un prestigioso think tank dedicado al estudio de conflictos.