El sector del cannabis alemán se frota las manos con la legalización de Scholz

Poco se sabe aún sobre el modelo de legalización de marihuana recreativa que van a implementar Schulz y compañía. De lo que no hay duda es de que esas intenciones de la “coalición semáforo” han de ser música para los oídos de Lars Müller.

No en vano, en la revista económica estadounidense Forbes ya han presentado cálculos, según los cuales, de aquí a 2028 el mercado del cannabis sólo para uso medicinal moverá del orden de 7.700 millones de euros . De momento, los planes de la coalición gubernamental que lidera Scholz constituyen “viento a favor” para firmas como SynBiotic, la mayor compañía alemana dedicada al cannabis que cotiza en bolsa.

En los días en que estaba clara la elección de Scholz en una coalición legalizadora del cannabis con Los Verdes y el FDP, el título de SynBiotic llegó a costar casi 40 euros. No en vano, en el diario económico Handelsblatt han puesto las acciones de a la firma de Müller entre los títulos “de cannabis en las que las inversiones privadas pueden merecer la pena”.

“En lugar de construir todo a partir de una sola fuente, he formado un grupo de empresas de cannabis de diferentes compañías que abarcan toda la cadena”, según las explicaciones que Müller daba al Bild. Alude a Solidmind Group, The Hempany, He Mi, Neuro Theryx, Green Light y Lean Labs, algunas de las compañías de su grupo empresarial.