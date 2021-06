Selecciones nacionales vacunadas contra la covid para la Eurocopa 2021

El positivo por coronavirus del jugador de la selección española de fútbol Sergio Busquets ha puesto en jaque la posibilidad de que la selección española pueda no participar en la Eurocopa que comienza la semana que viene. De momento, será la selección sub-21 la que jugará el último partido previo al torneo, a la espera de que se tome una decisión sobre el equipo titular que está entrenando de forma individual. En NIUS nos hemos preguntado cual ha sido el protocolo del resto de países que participan en el torneo respecto del coronavirus y no hay una directriz única. En algunos países los jugadores se han vacunado de forma obligatoria, en otros solo el equipo directivo, mientras que en un tercer grupo ha sido voluntario.

España

Italia

Francia

Didier Deschamps convocó a sus internacionales en el centro de la Selección Francesa en Clairefontaine desde el miércoles 26 de mayo. El primer día se realizó a todos los integrantes de la expedición un PCR y todos dieron negativo. Todo el staff técnico fue vacunado desde el primer día pero no todos los jugadores. Una buena parte rechazó la vacuna. L a Federación Francesa dio a sus internacionales la posibilidad de vacunarse pero no les obligó. Deschamps explicó a la emisora ‘Europe 1’ que el staff técnico se vacunó “porque en general su edad media es mayor que la de los jugadores” y que la UEFA tampoco había hecho especialmente campaña a favor de la vacunación. El seleccionador reconocía que algunos jugadores ya pudieron ser vacunados por su cuenta –Francia eliminó con el inicio de junio los límites de edad-. Una de las estrellas francesas, Kilian Mbappé, contó en sus cuentas en redes sociales que ya se había vacunado.

Bélgica

Países Bajos

El caso belga se repite en la Naranja Mecánica. Al inicio de la concentración la Federación holandesa vacunó al staff y propuso vacunar a los internacionales convocados. La mayoría aceptaron pero un grupo rechazó la vacuna. El seleccionador y antiguo culé Frank de Boer aseguró que eran seis los que se habían negado a recibir su pinchazo: “ Cada uno elige lo que se inyecta en su cuerpo, yo dije que lo haría pero tenemos que respetar su elección”. De Boer dijo que si cambian de opinión no serán vacunados porque los efectos que puede provocar por unos días la vacuna, en pleno torneo, les impediría jugar. Sobre Francia, Bélgica, Países Bajos informa Idafe Martín.

Inglaterra

El seleccionador inglés, Southgate , aprovechando un parón por las selecciones el pasado mes de marzo, hizo un llamamiento pidiendo vacunas para los futbolistas . El técnico insistió en que si se pide a los jugadores que jueguen con tanta regularidad y que si encima están sumidos en viajes internacionales, deberían recibir pronto la dosis. La Federación inglesa no ha informado de la vacunación de sus jugadores.

Alemania

Frente a la COVID-19, en la selección alemana confían en las medidas que están tomando de cara a la competición de equipos nacionales europeos que comienza esta semana. Algunos jugadores, según reconocen en la Federación Alemana de Fútbol (DFB) están ya inmunizados, pero no todos, informa Salvador Martínez Mas.

Finlandia

Una situación parecida a la alemana reconocen en la Federación de Fútbol de Finlandia. Fuentes de dicha organización consultadas por este diario mantienen que “hay algunos jugadores vacunados, pero no todos”. Desde la Unión Danesa de Fútbol, por otra parte, prefieren no responder a este diario cuando se le formula la pregunta sobre si la selección de ese equipo nórdico está o no vacunada contra la COVID-19.