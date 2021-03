La semana 'horribilis' de la reina Isabel II tras la polémica entrevista de Harry y Meghan

Sería un argumento perfecto para los guionistas de la aclamada The Crown, pero nos quedaremos con las ganas de conocer, también en la ficción, la reacción de los Windsor a la entrevista bomba de Oprah Winfrey a los duques de Sussex . Peter Morgan , el creador de la serie que retrata la monarquía británica, ya anunció que no contará la historia del príncipe Enrique o Harry y Meghan Markle.

Hace unos meses, Morgan confesó a The Hollywood Reporter que para escribir sobre la pareja necesitaba que pasara tiempo suficiente " para comprender el papel que jugaron, su posición en la historia y también su relevancia ". Ahora quizá haya cambiado de opinión. La polémica entrevista ha desencadenado una semana horribilis para la reina Isabel II, que ha hecho temblar, de nuevo, la corona británica.

El domingo: se emite la entrevista en EE.UU.

El lunes: Buckingham guarda silencio

El martes: llega el comunicado de la reina

El miércoles: los medios analizan al detalle el comunicado

En declaraciones a la BBC, el excorresponsal de la casa real de la cadena Peter Hunt señala que el comunicado, que llegó dos días después de la emisión de la entrevista en Estados Unidos, es "predecible" y "no condena abiertamente el racismo ".

El jueves: Guillermo defiende a la familia real

La entrevista se difundió apenas dos semanas después de que Enrique y Meghan confirmaron a la reina que no volverían a trabajar como miembros de la familia real británica, tras haber decidido hace un año apartarse de la monarquía, el llamado Megxit, para empezar una nueva vida fuera del Reino Unido y ser financieramente independientes. Isabel II ha tenido que afrontar muchos escándalos con su familia en sus casi 70 años de reinado, pero la polémica en torno a los duques de Sussex va más allá de las rencillas familiares al abordar el racismo. Un capítulo más del culebrón real británico, que no veremos en The Crown.