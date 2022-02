Lavrov dice que la reunión con su homóloga británica sobre Ucrania ha sido "un diálogo de sordos"

Aunque el ministro de Exteriores ruso ha asegurado que no se han producidos puntos de "aproximación" de posturas en las negociaciones con su homóloga británica, sí ha mostrado su confianza en que la reunión haya servido para que Occidente comprenda mejor las preocupaciones rusas. "Nosotros no amenazamos a nadie, miren las declaraciones públicas, no hay ni una sola amenaza. Los amenazados somos nosotros", ha incidido.