Serhii Plokhy: “Hay un paralelismo entre las políticas del gulag y las que se aplicaron en Ucrania durante la 'Gran Hambruna'.

Hay un triste aniversario del que poco se habla estos días, por mucho que se tenga el foco puesto en la tensión que se vive en Ucrania por culpa de cómo ha amasado efectivos en sus fronteras con ese país el Ejército de Rusia. Se trata de los 80 años del “Holodomor” o la “Gran Hambruna”, que dejó en Ucrania unas estimadas en cuatro millones de personas muertas por no poder comer.

El trabajo de Plokhy en Harvard resulta tan importante como que ayuda actualmente a comprender una funesta acción política de Stalin que Raphael Lemkin, quien acuñó el término de “genocidio”, llamó precisamente “genocidio”. Durante los años de la Unión Soviética el Holodomor no se pudo estudiar como ahora tratan de hacer Plokhy y compañía.

“En Rusia están más cómodos con el relato soviético según el cual Stalin sigue siendo alguien políticamente importante y popular en Rusia. Pero Stalin es el asesino de millones de personas. En Ucrania, la percepción de Stalin no es la misma”, abunda este historiador de Harvard.

P: En esta entrevista vamos a hablar de lo que se llama “Holodomor”, o la “Gran Hambruna” de 1932 y 1933 en Ucrania. Ese país sufrió antes otras hambrunas, que no reciben ese apelativo de Holodomor, ¿no es así?

Esta pregunta es difícil de responder. Porque muchos historiadores y políticos no están de acuerdo en esto. La de 1932 y 1933 tiene esa atribución histórica de Holodomor, que quiere decir “muerte por hambre” o “matar de hambre”. Pero hubo tres grandes hambrunas en Ucrania durante los tiempos de la Unión Soviética. Y hay quien dice que las tres son Holodomors. Pero la ampliamente aceptada como Holodomor es la de 1932 y 1933.

Algo que descubrimos es que, cuando empezó la hambruna, el Gobierno de Moscú decidió que tenía que facilitar asistencia a las zonas del sur de Ucrania, porque esas eran las principales zonas de producción de cereales. El Gobierno los quería produciendo cereales. Pero las áreas que no estaban produciendo cereales, ahí la gente podía morir, en la lógica del Gobierno de Moscú. También descubrimos que Stalin no sólo pensaba de forma económica lo que estaba pasando. Porque acusó al Gobierno de Ucrania y los agricultores ucranianos de ser nacionalistas.

Así, se dio una explicación nacional a la hambruna, que implicó que, en general, se diera un trato más duro a Ucrania respecto a otras regiones de la Unión Soviética. En otras áreas de la Unión Soviética no había este componente político. También hay que tener en cuenta que, en Ucrania, los que más sufrieron fueron las áreas de población étnica ucraniana. Y esas precisamente fueron las áreas que plantearon más problemas en tiempos de la revolución, donde hubo rebeliones de agricultores, por ejemplo.

Exacto. La escritora, periodista e historiadora Anne Appelbaum, que escribió el premiado "Gulag. Historia de los campos de concentración soviéticos" (Penguin Random House 2012), dijo al conocer los resultados de nuestra investigación que lo que pasó en la “Gran Hambruna” es idéntico a lo que pasaba en los campos de concentración soviéticos, donde los prisioneros que podían trabajar y todavía conservaban su peso o estaban más sanos se les mantenía mientras que a los otros, los que no podían producir, se les dejaba morir. Hay un paralelismo entre las políticas del gulag y las que se aplicaron en Ucrania durante la “Gran Hambruna”.

La colectivización es un factor en la medida en que los agricultores fueron obligados a unirse a las granjas colectivas. Cuando lo hacían, no tenían de verdad incentivos para trabajar. Y el Gobierno de Moscú iba, independientemente del coste humano, a por los cereales, iba a quedarse con esos cereales de todas formas. La colectivización facilitaba el acceso al Gobierno a los cereales, pero al mismo tiempo las granjas producían menos.

Aún quedan muchas cosas que descubrir. Una de las razones clave de esto es que hubo una operación para ocultar lo que estaba pasando. La información relativa a la hambruna no se hizo pública. Hubo problemas para registrar los fallecimientos, se registraban a la baja, y también hubo un intento de ocultar determinada información, documentación y estadísticas, especialmente las relativas a la demografía. Esto permite ahora poder descubrir cosas. En realidad, la investigación en archivos empezó tras la caída de la Unión Soviética.

Por eso, aunque la historia de la “Gran Hambruna” tenga ochenta años, en los primeros 50 años fue imposible estudiarla, o recoger testimonios. De hecho, ya no queda gente que la haya sobrevivido. En el mejor de los casos, hay niños de aquella época que pueden contar la historia de sus padres o abuelos. Además, la “Gran Hambruna” se ha transformado en uno de esos temas importantes de memoria histórica de Ucrania. Pero no es algo que sea políticamente aceptable de estudiar en Rusia. Y muchos de los archivos de la Unión Soviética, que era un estado muy centralizado, están en Rusia. Y allí los investigadores tienen ahora problemas de acceso a los archivos.

Sí, ya he comentado que había problemas a la hora de registrar las muertes. Había otros problemas, como usted indica, con los responsables de censar la población, o el hecho de que la Unión Soviética fuera una sociedad cerrada, entre otras cosas. Como historiador, yo aquí tengo que decir: “sólo puedo trabajar con lo que hay en los documentos oficiales”. Pero para ir más allá, intervienen los demógrafos, que toman los datos de los historiadores, los censos anteriores y posteriores a la hambruna, y, a través de fórmulas matemáticas muy complejas, se observa que falta gente. Alrededor de cuatro millones de personas en Ucrania, y dos millones fuera de Ucrania, según los datos que manejamos nosotros, que son del mayor rigor científico.

P: Si usted pudiera hacer su trabajo con más acceso a documentos en Moscú, no daría lugar a buenas noticias para las autoridades rusas...

En Ucrania, la percepción de Stalin no es la misma. En Rusia se hace hincapié en que también hubo hambruna esos años fuera de Ucrania. Pero, por otro lado, nunca hubo en Rusia interés por estudiar lo que pasó. La histórica de la Unión Soviética juega un papel muy diferente entre las actuales memorias históricas de Rusia y de Ucrania.

Se puede entender que fue un genocidio. Si el padre del concepto lo dijo... ¿Quién tiene el derecho de desafiar esa percepción? Ahora bien, hay una decisión de la ONU de genocidio que resultó de un compromiso en el que participó la Unión Soviética y, según esa definición, parte de lo que pasó en Ucrania se puede considerar un genocidio y parte no. Pero yo pienso que, intelectualmente, resultaría deshonesto no tener en cuenta lo que ha dicho al respecto el padre del concepto.

Aquello fue un mal uso del término genocidio. Todo el mundo lo sabe que no hay fundamento en esa afirmación. Putin está usando un concepto legal para justificar un comportamiento ilegal, como puede ser la continuación de la guerra. Personalmente, estoy en espera de que se ofrezcan pruebas que justifiquen esa afirmación.

Allí no cayeron las estatuas de Lenin. La memoria allí forma parte del conflicto. Hay que tener en cuenta que el relato soviético de la historia está muy anclado en algunas generaciones de ucranianos. No es fácil sacar a la gente de la forma de entender la historia que fue impuesta por el régimen soviético durante 70 años y ante la cual no había alternativa.