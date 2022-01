Los servicios secretos británicos firman un contrato estratégico con Amazon

Los detalles no se han hecho ni se harán públicos por tratarse material confidencial. La información ha sido publicada por el Financial Times, que ha citado a personas involucradas en el acuerdo. El GCHQ , con sede en Cheltenham, en el centro de Inglaterra, se encarga de la inteligencia de señales, es decir, de la monitorización, intercepción y descifrado de datos en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo , y de la protección de los sistemas de comunicaciones del Gobierno. El GCHQ y el MI-6 dependen del Ministerio de Exteriores y el MI-5 de Interior.

La utilización de AWS permitirá acelerar el análisis de datos y la inteligencia artificial en el espionaje. Permitirá compartir información y datos más fácilmente y el uso de aplicaciones especializadas como las de reconocimiento de voz para detectar y traducir voces apenas unas horas después de haber sido interceptadas por sus dispositivos. El pasado mes de febrero, GCHQ ya comunicó que había adoptado completamente la inteligencia artificial para descubrir patrones en datos globales para contrarrestar desinformación hostil y estrechar el cerco a pederastas. El exdirector del Centro Nacional de Seguridad Cibernética, una rama del GCHQ, Ciaran Martin, declaró a FT que el objetivo de este acuerdo no es poder manejar más información sino poder hacerlo de una forma más rápida y efectiva. “Permitirá obtener información en grandes cantidades de datos en minutos, en lugar de semanas y meses”, afirmó Martin.

La publicación de este contrato con Amazon ha generado un intenso debate en el país sobre la soberanía. Muchos expertos han criticado el hecho que los servicios secretos hayan decidido confiar la tecnología de seguridad del Reino Unido y la información más sensible del Reino Unido a una empresa estadounidense. Ha trascendido que buscaron una firma británica que les permitiera almacenar toda la información, pero no encontraron ninguna que les ofreciera las capacidades de Amazon. También ha generado controversia el hecho de que se confiara en una empresa del sector privado. En cualquier caso, la información en la Nube se mantendrá dentro de servidores localizados en el Reino Unido.

El Partido Laborista, el principal partido de la oposición, ha pedido explicaciones al Gobierno. Desde la oposición y otros sectores se está presionando a la ministra de Interior, Priti Patel, para que dé explicaciones al respecto. Le piden que aclare si la información más sensible del país está en riesgo y si el contrato incluye alguna cláusula de valoración de riesgo. El Gobierno no ha confirmado el acuerdo y no está prevista ninguna comparecencia de Patel ni de ningún otro miembro del ejecutivo al tratarse de información confidencial. Downing Street sí que ha defendido el uso de tecnología privada para los servicios de inteligencia. Y ha subrayado que ha utilizado el sector tecnológico privado para aplicaciones de seguridad nacional durante décadas con el objetivo de salvaguardar la seguridad del país.