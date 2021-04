La UNEF, el sindicato de estudiantes que divide a la izquierda política gala

Un sindicato animado por la Francia Insumisa

“No sé cómo funcionan esos grupos”, ha dicho sobre las reuniones sólo para mujeres y sólo para personas no blancas dedicadas a la discriminación que éstas dicen sufrir. Una opinión más clara tiene Mélénchon sobre cómo se está comportando el PS con la UNEF , una organización centenaria que los socialistas galos han utilizado tradicionalmente para dar sus primeros pasos en política.

Ideas “vomitivas” de la UNEF

No en vano, Olivier Faure, el secretario general del PS, ha salido a la palestra para afirmar que las reuniones “no mixtas” son incompatibles con el socialismo galo. “No hay ambigüedades en el PS. No he parado de repetirlo desde que empecé a ocupar mi cargo. Nuestro ADN es republicano, universalista y laico”, ha señalado Faure.