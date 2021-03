Los socialdemócratas alemanes enredan a una de sus figuras históricas con las políticas identitarias

Alguien con ese recorrido en política debiera ser algo parecido a una autoridad en el SPD, una de esas figuras políticas que sirven de faro. Pero no lo es. En el SPD que dirigen Saskia Esken y Norbert Walter-Bojans, Thierse es motivo de polémica . Escuchando a los integrantes de la presidencia del SPD, el pecado de Thierse ha sido ocuparse de un tema que, al parecer, no debía.

En su texto, también cargaba Thierse con esa aparente obsesión del activismo de izquierdas obsesionado con el papel de las “víctimas de la sociedad”. “A las víctimas hay que escucharlas de forma incondicional, pero no tienen razón per se y tampoco ellas deberían determinar lo que es justo ni decidir sobre los discursos del debate público” , según Thierse.

Contra quienes piensan que la diversidad es un fin en sí mismo

Para Thierse, en definitiva, la diversidad de la sociedad no debe ser un fin en sí mismo, sino “el fundamento de nuestra democracia y cultura”. Su artículo no era en modo alguno una propuesta programática ni nada por el estilo. Pero en el SPD – y en la izquierda en general – hubo quien no lo pudo soportar.