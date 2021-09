El SPD amplía ventaja con la CDU en la recta final de la era Merkel, según las encuestas

No hace tanto, entre algunos influyentes cronistas políticos alemanes se contaba una broma. El chiste consistía en decir que Olaf Scholz , el candidato a canciller del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), iba a ser elegido canciller .

No muy lejos de Los Verdes, en Forsa sitúan a los liberales del FDP con un 12% de la intención de voto. La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) está en un 11% en esa encuesta y el partido izquierdista Die Linke, por su parte, se queda en un 6%.

El panorama político que pintan en Forsa lo comparten otros muchos institutos de opinión. El centro para la demoscopia Insa , por ejemplo, ya veía al SPD ampliando diferencias con la CDU en la encuesta que publicaba en su última edición el dominical Bild am Sonntag. En ella, al SPD se le atribuía un 25% y a la CDU un 20%.

Sin embargo, Matuschek, desde Forsa, precisa que los buenos números del SPD no se deben a méritos propios, sino a deméritos de sus rivales.

“El SPD tiene la ventaja de contar con un candidato que no ha cometido grandes errores. Pero la ventaja del SPD se debe sobre todo a la debilidad de la CDU y su candidato porque si Markus Söder fuera el candidato a canciller conservador, un 38% le votaría canciller si la votación fuera una votación directa” , según Matuschek.

“Lo que está pasando es que asistimos a unas elecciones en las que no hay un Gobierno que aspire a ser reelegido. Es como una tabula rasa, una situación en la que sólo se sabe que el Gobierno que venga no será como el que le precedió”, dice a NIUS Thomas Petersen, responsable de estudios de opinión del Instituto para la demoscopia Allensbach. “La situación que tenemos no se ha dado desde 1949”, recuerda este experto.