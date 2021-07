La SPTH, aplicación obligatoria para entrar en España

Si este verano piensas viajar fuera de España el papeleo es importante. Además del pasaporte o del carnet de identidad dependiendo del destino final, conviene que lleves en el móvil o en papel - a veces los empleados de las aerolíneas no terminan de entender las aplicaciones- un montón de papeles. El coronavirus ha cambiado la forma de viajar, necesitas estar en el aeropuerto con tres horas de antelación, no se permite entrar a personas que no tengan billete de avión, y los controles son mucho más lentos que lo habitual.