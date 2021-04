Sputnik V, la vacuna rusa que los rusos no quieren ponerse

'The Lancet' respalda la eficacia de la vacuna rusa

Tras las dudas iniciales, el pasado 2 de febrero la prestigiosa revista científica 'The Lancet' publicó un artículo en el que avalaba la eficacia y la seguridad de la 'Sputnik V' . Tras analizar los datos obtenidos en la fase 3 del ensayo clínico, 'The Lancet' asegura que la vacuna rusa es eficaz en un 92% de los casos colocándola al mismo nivel que las desarrolladas por Pfizer, Moderna o Janssen.

La vacuna rusa que en Rusia no se pone casi nadie

Otro de los factores clave es la falta de suministro . De momento, Moscú asegura que no tiene déficit de vacunas y que la producción satisface a la demanda en estos momentos. Sin embargo, la demanda es tan baja que esa afirmación no dice demasiado. Es posible que el Gobierno esté retrasando un impulso mediático a las campañas de vacunación masiva hasta que cuente con viales suficientes.

Por último, pero no por eso menos importante, está el problema con el consumo del alcohol . Las autoridades recomiendan no consumir bebidas alcohólicas dos semanas antes de recibir la primera dosis y mantener la abstinencia hasta pasados 42 días tras recibir la inyección. Dos meses sin alcohol que suponen demasiado sacrificio para un país situado en el 'top 20' de los que más beben del mundo, según ourworldindata.org .

La vacuna, arma propagandística del Kremlin

Putin parece encantado con cómo se desarrollan los acontecimientos en Europa y cómo su vacuna sirve de elemento desestabilizador . En Chequia y Eslovaquia , la aceptación de la 'Sputnik V' ha generado sendas crisis de Gobierno , por ejemplo. Y todo lo que sea desestabilización en la UE es música para los oídos del presidente ruso. En una entrevista para The Wall Street Journal, Joanna Hosa, subdirectora del programa Wider Europe perteneciente al 'think tank' Consejo Europeo para las Relaciones Internacionales, asegura que "la Sputnik se ha convertido en un elemento divisor en Europa, y Rusia estaría encantada de que eso continúe" .

La UE sigue sin autorizar su uso de emergencia

Ayuso negocia con Rusia al margen de España y la UE

La Comunidad de Madrid tiene potestad para comprar cuantos lotes de 'Sputnik V' considere necesarios, pero no podrá utilizarlos sin el consentimiento de la Agencia Española del Medicamento . Aunque de momento España sigue a rajatabla la Estrategia Europea de Vacunas, la agencia española podría autorizar su uso en España al margen de la EMA. Por ahora el organismo español no ha recibido si quiera la solicitud de aprobación. La Agencia Española del Medicamento ya ha dicho además que no dará luz verde a su utilización sin la aprobación previa de la EMA .

Eslovaquia denuncia un 'cambiazo' en las vacunas entregadas por Rusia

Como decimos, Eslovaquia es uno de los países que ha negociado la compra de 'Spuntik V' al margen del resto de la unión. Pues bien, precisamente este jueves, las autoridades eslovacas denunciaban que la versión de la vacuna que han recibido no es la misma que la avalada por el prestigioso artículo de 'The Lancet' .

En un comunicado de la agencia del medicamento eslovaca recogido por The New York Times, denuncian que el lote recibido "no cuenta con las mismas características y propiedades que la remitida y avalada por el estudio de pares publicado en 'The Lancet'".