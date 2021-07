Lofven es reelegido como primer ministro de Suecia pero el bloqueo presupuestario puede obligarlo a renunciar de nuevo

Menos de dos semanas después de su renuncia al perder una moción de censura , el líder socialdemócrata Stefan Lofven volvía a convertirse en primer ministro de Suecia. El Parlamento del país nórdico le respaldó el miércoles. La oposición no logró consensuar una alternativa a la actual coalición de Gobierno.

Lofven aún no ha encontrado suficiente apoyo para aprobar un presupuesto y ha dicho que renunciará una vez más si no puede sacarlo adelante en otoño, informa Reuters. "Soy el primero en admitir que esto no será fácil", ha dicho. "Pero también soy el primero en decir: ahora todos tenemos que contribuir. Nadie puede conseguirlo todo, pero todo el mundo puede conseguir algo".