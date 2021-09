Suiza vota en referéndum si los homosexuales tienen derecho a casarse y adoptar hijos

Este domingo, parejas como la formada por las suizas Corinne Guntern y Anouk Oswald, ambas de 30 años, contienen el aliento en su casa de Zúrich. La consulta popular sobre si legaliza o no el matrimonio entre personas del mismo sexo se considera "la votación sociopolítica más importante en décadas". "Quiero poder decidir por mí misma si me quiero casar o no", asegura Anouk a Reuters. En Suiza, los homosexuales pueden registrar oficialmente como pareja de hecho desde 2007.