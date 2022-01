Christiane Taubira, última esperanza de la desunida izquierda francesa

Taubira tiene 70 días para lograr un cambio político que se antoja imposible por la negativa de sus contendientes de izquierdas y ecologistas a dar un paso a un lado. Anoche pidió “un espíritu de concordia” e hizo un llamamiento no sólo a los candidatos derrotados sino también a militantes socialistas y ecologistas, a los “insumisos” de Mélencho n y al puñado de comunistas que sostienen a Fabien Roussel, un candidato que no llega al 5% en los sondeos.

Taubira dijo que llamará al ecologista Yannick Jadot, a Jean-Luc Mélenchon y a Anne Hidalgo, alcaldesa de París y candidata socialista. También a Roussel, aunque su nombre no aparecía en las papeletas de la “primaria popular”. Aseguró la antigua ministra de Justicia, una de las bestias negras de conservadores y ultraderechistas por su protagonismo en la aprobación del matrimonio homosexual, que sabe que sus contendientes de izquierdas tienen “reticencias, pero también la inteligencia y el sentido del interés general”.

Las reacciones de los señalados fueron desde el ninguneo hasta el desprecio. Jean-Luc Mélenchon dijo en televisión que Taubira “se puso los zapatos que le prepararon, a mí no me concierne, es un asunto suyo”. Dijo el tronante candidato de la extrema izquierda que está “un poco harto de llamadas telefónicas”, en referencia los intentos de otros candidatos de hacerse desistir para eliminar candidatos de izquierda y no dividir el voto.