La Comisión propone la energía nuclear y el gas natural sean consideradas energías de transición

Se trata de la propuesta final de la Comisión a los estados, ahora se tiene que votar

Bruselas reconoce que no son “verdes” ni “sostenibles” pero cree que son necesarias durante décadas para cumplir con los objetivos climáticos

La Comisión Europea no hizo caso a nadie para intentar contentar a todos. El Ejecutivo comunitario olvidó las protestas de los gobiernos, de sus propios expertos, de empresas, de ong’s medioambientales e incluso dudas jurídicas. Bruselas incluye en su propuesta de taxonomía energética a la nuclear y al gas natural como energías de transición “no dañinas para el medio ambiente”. El gas natural entra contra la opinión de Francia y la nuclear contra la opinión de Alemania. España se mostraba contraria a la inclusión de las dos.

La taxonomía es una clasificación de sectores económicos, esta vez sobre energía, que no aprueba o prohíbe ningún tipo de energía, únicamente indica a los inversores privados qué es sostenible y qué no lo es. Lo que hace la Comisión es indicar a esos inversores que, sin ser renovables ni verdes, el gas natural y la nuclear son sostenibles durante las décadas de la transición energética. Dejar estos dos tipos de energía fuera de las energías de transición no las hubiera prohibido, sólo hubiera provocado que les costara más encontrar financiación privada. No se ha construido un reactor nuclear en Europa con financiación privada desde hace décadas.

Para ello les impone una serie de condiciones que fuentes comunitarias consideran “estrictas pero no técnicamente imposibles”. También reconoce, como no hizo en el borrador filtrado el 31 de diciembre, que los gobiernos tienen todas las competencias para decidir su mix energético. La taxonomía lo que hace es indicar a los inversores privados qué es un tipo de energía sostenible y qué no lo es. Y Bruselas lanza así la señal de que, sin ser “sostenibles” ni “verdes” (hubiera sido contrario a la propia normativa de la taxonomía), tanto la nuclear como el gas natural son necesarias para la transición energética.

La transición energética europea debe estar completa en 2050

Bruselas no explica cómo cuadra eso con la aprobación en 2045 –como permite la taxonomía- de la construcción de nuevos reactores nucleares que entrarían en funcionamiento, siendo muy optimistas, en 2055 y que podrían funcionar hasta 2100.

Bruselas impone condiciones a las centrales de gas natural. Podrán emitir como máximo 550 kilogramos de emisiones contaminantes anualmente durante 20 años por cada kilovatio que generen. Es un límite que varios gobiernos, como el holandés, el sueco o el danés consideran excesivo. Además sólo entrarían en la categoría de energías de transición las centrales de gas natural que sustituyan a centrales de carbón, algo que el Gobierno alemán ya rechazó por inasumible ante sus necesidades energéticas.

Fuentes comunitarias explicaron también que calculan en 350.000 millones de euros las inversiones necesarias anualmente, hasta 2050, para completar la transición energética y que la mayor parte de ese dinero no debe ir a nuclear y gas natural sino a “las verdaderas renovables”. Y consideran que la inclusión del gas natural y la energía nuclear no provocará que se desvíen inversiones desde las energías renovables.

Bruselas no lo dice pero en toda Europa occidental sólo Francia está construyendo un reactor y sólo Francia y los Países Bajos tienen planes para construir más que por ahora no existen ni en proyecto y no son más que promesas de sus gobiernos. El coste actual de construir nuevos reactores e incluso de renovar los actuales para alargar su vida útil hace que incluso empresas eléctricas, como la belga Engie Electrabel, pida a su Gobierno que no aplace el cierre previsto.

La propuesta de la Comisión va ahora al Consejo. Para bloquearla, los gobiernos que la rechazan necesitan reunir una mayoría cualificada que vote no. Las declaraciones de las últimas semanas de los 27 dan a entender que esa mayoría de bloqueo está lejos. Tras la aprobación por el Consejo debe ser aprobada por mayoría simple por el Parlamento Europeo, donde el voto podría estar más disputado porque hay divisiones incluso dentro de cada grupo político, aunque si deben apostar dinero aprueben por su aprobación.

Como el Gobierno español con las mascarillas y las pensiones, Bruselas hace una trampa. Si hubiera lanzado dos actos delegados diferentes, separando el gas natural y la nuclear, probablemente se hubiera enfrentado en cada una a una mayoría de gobiernos contrarios. Uniéndolas hará que países como Francia voten a favor para defender la nuclear aunque hubiera votado en contra de mantener el gas natural. O, al revés, que Italia vote a favor para proteger el gas natural aunque hubiera votado en contra de la nuclear.