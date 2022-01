Tensión en el Báltico

El Báltico vive jornadas de alta tensión. Suecia, miembro de la Unión Europea pero no de la OTAN aunque crece el debate en el país para adherirse a la Alianza Atlántica, reforzó el fin de semana su contingente militar en la isla de Gotland , una especie de portaaviones natural plantado en el centro del Mar Báltico. El Gobierno sueco justificó el movimiento militar por el aumento de la presencia de navíos y aeronaves rusas en la región y por la tensión entre Rusia y Ucrania.

El despliegue en Gotland, donde había un pequeño destacamento militar, se hizo en los últimos días con vuelos de transporte de tropas y el uso de varios grandes ferries. Los gobiernos de las tres pequeñas repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania) habían pedido al Gobierno sueco que reforzara su presencia militar en esa isla, que todos ven como un claro objetivo si Rusia pretendiera algún movimiento militar en la región. Suecia no tuvo presencia militar en la isla entre 2005 y 2016. Ese año desplazó ahí un pequeño destacamento después de que en 2014 Rusia se anexionara por la fuerza la provincia ucraniana de Crimea.

Peter Hultqvist, ministro sueco de Defensa, dijo el sábado a la emisora de radio ‘Ekot’: “Está claro que hay un riesgo y que no podemos descartar un ataque contra Suecia. Si pasa algo no nos van a encontrar durmiendo la siesta, es importante enviar la señal de que nos tomamos la situación en serio”. La Policía sueca detectó la semana pasada un dron de gran tamaño no identificado sobrevolando al menos una de las cuatro centrales nucleares del país y el Palacio Real en Estocolmo.