Italia exige desde hoy el pase verde Covid para todos los trabajadores

De hecho, Italia es el único país de Europa que obliga a tener el pase verde para poder acudir al puesto de trabajo. No existe ningún país en el mundo que haya decretado la obligatoriedad o bien de la vacuna o bien de un pase covid para acceder al puesto de trabajo, con multas incluidas.

Para todos los trabajadores que no lo tengan se procederá a notificar una ausencia no justificada y a una suspensión de sueldo hasta que se presente el certificado. Los trabajadores tendrán que llegar a sus puestos de trabajo con los "pases verdes" y será allí en donde se controle si efectivamente lo tienen. Para los que incumplan e intenten acceder habrá multas desde 600 euros a 1500 euros.

Es fácil que mañana la situación sea de desconcierto, especialmente en algunos sectores, tal y como vienen indicando los sindicatos en los últimos días. A los parones por protestas antivacunas se pueden juntar los parones por trabajadores que no pueden acudir a su puesto o que no son capaces de acceder a una prueba que les facilite, al menos unas horas, el certificado verde. Se prevé una saturación ante una demanda tan grande de pruebas de antígenos y PCR.

Así, dependiendo del sector, pueden darse: falta de productos en los supermercados con motivo de la falta de trabajadores en la cadena desde la recogida a la caja del supermercado, retrasos en el transporte público porque no hay conductores suficientes, ausencia de carabinieri en la gestión del orden público (un 20% estaría sin vacunar) o falta de recursos que llegan en los camiones de transportistas de toda Europa que, pudiendo estar vacunados, no tienen una de las vacunas compatibles (por ejemplo la rusa, Sputnik, no lo es) con el certificado verde italiano.