Europa del Este mira con inquietud las maniobras militares de Rusia y Bielorrusia

Las maniobras están limitadas por el tratado conocido como ‘Documento de Viena’. Este obliga a que si un país moviliza más de 13.000 hombres a otro país para unas maniobras militares estas deben contar con observadores de la OSCE. Rusia asegura que en Bielorrusia no habrá 13.000 rusos y que el grueso de las maniobras militares se realizará en territorio ruso.

Putin dijo que por ahora no habrá ni Parlamento común ni moneda común y que la prioridad es “poner los cimientos económicos”. También dijo, muy serio: “Miramos a la Unión Europea, que va al hundimiento y evitamos repetir los mismos errores”. Moscú intenta que el régimen bielorruso no caiga y que no haya una transición que pueda hacer que el país mire a Occidente.