El terremoto dentro del Movimiento 5 Estrellas italiano

El primer lunes de la segunda era de Mattarella como Presidente de la República en Italia, el ministro de Exteriores Luigi Di Maio, se reunía con la jefa de los servicios secretos italianos. Ella, Elisabetta Belloni, había sido uno de los nombres que circularon en las últimas y decisivas horas previas a la elección final del nuevo inquilino del Quirinal, era una carta de Conte y Salvini que fue deshinchándose con las horas. Aquella contradicción que suponía poner a una persona al corriente de información tan sensible en el mayor cargo del país generó muchas ampollas, también con el propio Di Maio, más partidario de una estrategia institucional como la reelección de Mattarella. Aquel desencuentro de opiniones se saldó esta semana con una contradictoria foto, como sucede muchas veces en la máquina social política italiana. En la imagen juntos, Di Maio y la citada Belloni, confirmaban su amistad y es ahí donde el Ministro de Exteriores ha desarrollado un punto fuerte. Criticado por su anterior vida profesional muy lejana de la política, Mara Morini apunta cuánto ha demostrado saber moverse entre las grandes élites políticas. Este post en Facebook es una de esas pruebas, sus relaciones se mantienen fuertes a pesar de las turbulencias de nombres de la elección del Presidente.

Este viernes, por su parte, Giuseppe Conte se ha reunido con el primer ministro Mario Draghi para dar fe de que “las cosas están bien” en los relaciones del M5S con la coalición que compone el Gobierno técnico. A su salida del encuentro ha declarado a la prensa que están “compactos para relanzar la acción del Ejecutivo”, pero parece una evidencia a estas alturas, proclamada también off de récord por sus propios parlamentarios grillinos, que sintonía no es precisamente la palabra para definir la relación entre las dos cabezas visibles del Movimento. Influye además una diferencia sustancial entre ambos: Giuseppe Conte funciona y es el líder de facto de la formación, pero no tiene ningún rol en el Ejecutivo ni en el Parlamento en este momento, esto, insiste la experta Morini, es fundamental para la poca concreción de su poder a día de hoy. Luigi Di Maio, en cambio, cuenta con uno de los ministerios más importantes que componen el Gobierno y sus relaciones a ese nivel favorecen su reconocimiento público e interno.