El hijo de español que desafía el control ruso de Jersón: "Si Dios me ha salvado, es para ayudar"

Vitaly Suárez no puede quedarse en casa, aunque las tropas rusas ya dominan Jersón, la ciudad portuaria del sur de Ucrania donde vive, siente que tiene que hacer algo. Y por eso se ha lanzado a la calle a buscar harina y medicinas. "Me está llamando mucha gente pidiendo ayuda, los niños no tienen que comer", explica en un vídeo que se ha grabado el mismo con su móvil. Imágenes que está enviando a España para que conozcamos de primera mano lo que está pasando.