Todos contra Alternativa para Alemania en las elecciones de Sajonia-Anhalt este domingo

Gobernar en Sajonia-Anhalt, labor que cumple meritoriamente el cristianodemócrata Reiner Haseloff, pasa por poder plantar cara a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Allí, este partido anti-establishement goza de particular fuerza.

La cita del domingo parece que será, según los sondeos, otro nuevo pulso entre los cristianodemócratas y una AfD a la que no le pesa que su formación allí esté vigilada debido a su radicalismo por los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior, la Oficina de Protección de la Constitución. Así, las encuestas de intención de voto atribuyen a la CDU hasta un 30%. A AfD se le ve logrando el apoyo de un buen cuarto de los electores.

Los políticos del FDP en Sajonia-Anhalt llevan una buena década sin pisar el parlamento regional . En las últimas dos citas con las urnas no superaron la barrera del 5% para lograr representación. El domingo podrían hacerse con un 8% de los votos. Esto permitiría a los liberales contar en las futuras negociaciones para formar coalición.

Una coalición atípica en el Gobierno

De lo que no hay duda es que hará falta hacer piña entre partidos para formar gobierno tras las elecciones del domingo. Como la cooperación de la CDU con AfD no es una opción, algo que no se ha cansado de recordar estos días el candidato a canciller conservador, Armin Laschet, ya en 2016 hubo que montar una atípica alianza entre cristianodemócratas, los socialdemócratas del SPD y Los Verdes.