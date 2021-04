Turquía convoca el embajador italiano después de que Draghi llamara "dictador" a Erdogan

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía ha convocado el embajador italiano, Massimo Gaiani, después de que el primer ministro, Mario Draghi , calificara al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan , como "dictador" tras el desplante a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Estoy absolutamente en desacuerdo con el presidente Erdogan, creo que no fue un comportamiento adecuado. Lamenté mucho la humillación que la presidenta Von der Leyen tuvo que sufrir", ha lamentado Draghi.

Las disculpas de Michel

El desplante se produjo en una reunión en la que Von der Leyen se vio forzada a sentarse en un sofá, mientras Erdogan y Michel ocuparon sendas sillas que equiparaban sus respectivas posiciones de poder en el centro de la sala. Desde entonces Bruselas ha afeado este gesto, alegando que no participó en el protocolo del evento, sin querer entrar en demasiadas polémicas con Turquía.

Cuarenta y ocho horas después, Michel ha pedido disculpas, ha asegurado sentirse "apenado" y ha asegurado que su gesto de no levantarse se debió a que "no quería parecer paternalista" y que no quiso hipotecar la visita.