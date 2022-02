Las tensiones se disparan en el Donbás ucraniano mientras Occidente espera un ataque encubierto ruso

Por su parte, Estados Unidos está convencido de que Rusia prepara "un ataque sobre Ucrania en los próximos días" y fabricará "un pretexto para atacar" . "No sabemos qué forma tomará, pero estamos barajando un falso ataque terrorista, el supuesto descubrimiento de una fosa común, un ataque con drones o un ataque falso o real con armas químicas", ha explicado el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, este jueves en un contundente discurso ante el Consejo de Seguridad de las ONU.

"Todos los indicios que tenemos reflejan que están preparados para entrar en Ucrania", ha reiterado también su superior, el presidente Joe Biden, a los periodistas en Washington este jueves . Occidente teme una "operación de falsa bandera" , un término utilizado históricamente en conflictos y con el que se alude a actividades encubiertas para hacer parecer lo que no es.

De hecho, Blinken ha apuntado que nada indica la maniobra rusa no se "esté desarrollando ahora mismo". El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg , también se ha pronunciado en la línea de los estadounidenses. "No hay claridad pero sabemos que Rusia ha concentrado el mayor número de fuerzas que hemos visto en décadas en Europa y que mucha inteligencia rusa está presente en el Donbás", ha señalado

Moscú anunció la semana pasada el inminente repliegue de sus tropas. Una maniobra que no ha sido confirmada. El ministro de Defensa ucraniano, Alexei Reznikov, ha señalado que el servicio de inteligencia de su cartera no ha constatado tal maniobra. Ha precisado que sí se están retirando pequeñas unidades, si bien esto no puede calificarse de "retirada total, ni siquiera sustancial". Una "inmovilidad" de la que Estados Unidos o Reino Unido también han alertado.