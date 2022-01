Amenaza rusa en Ucrania: "Hay gente que ya acapara alimentos, estamos preparados para todo"

"Hay gente que está ya cogiendo alimentos, acaparando víveres , pero hay otra que no", explica. "Algunos dicen que sí, que va a haber guerra. Otros confían en que no, en que la vía diplomática funcione. Pero nunca se sabe... porque Vladimir Putin quiere crear su imperio, no puedes controlar lo que hace", añade.

"La gente está preparada para todo. La gente está preparada para luchar y no dejar que coja este territorio ", asegura Irina. "Putin quiere controlarlo todo", lamenta. "Y nosotros no hacemos daño a nadie". Repite una frase y quiere asegurarse de que se le ha comprendido bien ("eso ponlo", dice): "Nosotros, con Dios y Dios, con nosotros".

Moscú quiere evitar la posibilidad de que Ucrania se adhiera a la OTAN para frenar la expansión de la Alianza hacia el Este . Pero "aquí queremos entrar en la OTAN. Él (Putin) no puede controlar este territorio , es otro país. Somos independientes, podemos hacer lo que queramos. Y somos proeuropeos", dice Irina. "Él quiere controlar todo. No hacemos daño a nadie", insiste.

Vladimir tiene 28 años y vive también cerca de Kiev. Está angustiado por la posibilidad de que le recluten en una supuesta guerra. Dice que prefiere no hablar sobre todo lo que está pasando. Se siente temeroso. No quiere problemas. "¿Cómo saber que no me tienen pinchado el teléfono?", se pregunta.