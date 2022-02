Ucrania pide a Rusia que "detenga su fábrica de falsedades" y niega planes de atacar Donetsk y Lugansk

En su cuenta de la red social Twitter, Kuleba ha señalado que Ucrania "no ha atacado Donetsk y Lugansk, no ha enviado saboteadores a la zona, no ha disparado proyectiles contra el territorio ruso o en la frontera y no ha llevado a cabo actos de sabotaje", al tiempo que ha negado que Kiev tenga "planes" de llevar a cabo este tipo de acciones.