Ucranianos en España asisten aterrorizados a la invasión rusa, "que el mundo nos ayude"

Mariya lleva la preocupación y la desesperación en el habla. Toda su familia vive en Ucrania: su marido, su hijos, sus nueras, sus hermanos… todos. Solo ella está en España, donde trabaja como empleada de hogar desde hace 10 años y desde donde asiste con una mezcla de terror, incertidumbre e impotencia el desarrollo de los acontecimientos en su país . " Esperamos que el mundo nos ayude –clama- pero no sé lo que va a pasar porque la guerra ya ha empezado", dice con la voz entrecortada y cansada.

La mujer lleva despierta y "llorando" desde las cinco de la mañana. Su familia vive en el oeste del país, muy cerca de la frontera con Moldavia, en la ciudad de Odesa, una de los objetivos bombardeados. "Han atacado el aeropuerto y una base militar, mi hermana me cuenta que los tanques están por las calles", relata Mariya a NIUS. Los colegios y las guarderías, todo está cerrado ya, salvo bancos, supermercados, farmacias y gasolineras donde se acumulan las colas. Las informaciones que llegan, además de los bombardeos, es que las fronteras están cerradas y no dejan salir a los hombres. No hay escapatoria y nadie sabe lo que va a pasar.