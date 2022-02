Ucranianos en España: "Ya no dejan salir a los hombres, pueden reclutar a mis hijos en cualquier momento"

El teléfono móvil de Olga no ha parado de vibrar desde la mañana del jueves . Hace seis años que esta periodista ucraniana reside en España, ahora en Madrid, y tiene un pacto con su familia: solo se avisan si la situación "se pone fea y pasa algo", como ahora . Rusia ha invadido Ucrania y ha comenzado la guerra.

Ahora, como tantos miles de ucranianos expatriados (112.000 en España, según el INE), sigue atenta y "muy preocupada" a todas las noticias que llegan desde su casa en Ucrania, aunque Olga contextualiza: "la gente que reside en la región de Dombás, vive prácticamente en permanente conflicto desde hace ocho años , así que no creen mucho en lo que dicen los medios". Pesan casi más las informaciones que llegan por WhatsApp. Mensajes ucranianos que cuentan que están "contrarrestando con dignidad los intentos del enemigo de atravesar la frontera estatal, que la situación está controlada y que son las tropas rusas las que están sufriendo pérdidas".

Propagando o no, lo cierto es que la gente en el Dombás está "acostumbrada", explica Olga Yatsyk a NIUS, a escuchar las bombas o los disparos fuera de las ciudades, mientras va al banco o al teatro. " Hasta que no te toca, tú sigues haciendo la vida normal , yendo a trabajar y dejando los niños en el colegio". Y la vida ha seguido así, sumando bajas durante estos ocho años en el este del país, mientras buena parte del mundo miraba a otro lado.

Aunque la situación ahora es otra. Vladimir Putin ha optado por la invasión y los ataques se escuchan en todo el país. No solo en el este, sino en la capital, Kiev, e incluso mucho más al oeste, en Odesa, muy cerca ya de la frontera con Moldavia. "Putin lo hace porque le dejan", constata Olga, y no es algo nuevo, lo lleva haciendo desde 2014. "Ahora, ya no sé lo que puede pasar". Nadie lo sabe.