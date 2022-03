Los ucranianos se organizan para resistir "hasta el final": "Nuestra guerra no es contra Rusia, es contra Putin"

Desde su organización hacen recopilación de todo: dinero, medicamentos..., "hasta cascos o chalecos antibalas", cuenta a NIUS en Madrid. Material que luego harán llegar a sus compatriotas de una "forma segura". "Entrar, puede entrar cualquiera", constata, otra cosa es salir. A los hombres no se les permite y las mujeres tampoco lo tienen fácil. "Tengo una amiga que lleva dos días esperando en una cola kilométrica en la frontera con Polonia y no cuento más porque si no me pongo a llorar y no me lo puedo permitir", se contiene. Es la manera que Olga tiene de ayudar en una guerra que "no es contra los rusos, es contra Putin", recalca.