La UE estudia posibles sanciones a Rusia por la escalada militar en la frontera con Ucrania

El objetivo de los socios europeos es reiterar a Moscú que cualquier agresión contra el país vecino tendrá "un alto coste" . Al mismo tiempo, buscan rebajar la crisis con su apuesta disuasoria. Bruselas mide sus pasos para no contribuir a aumentar la tensión, algo que Rusia podría usar para justificar un ataque contra Kiev, informa Europa Press.

En este contexto, por otro lado, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, ha advertido de una respuesta militar si Estados Unidos y la OTAN no ofrecen a Moscú "garantías de seguridad" que eviten el acercamiento a sus fronteras. Una confrontación, ha dicho, podría "sacudir al mundo" .

El Gobierno ruso acusa a Washington de aferrarse a la idea de que Rusia estaría supuestamente preparándose para invadir Ucrania, algo que según Moscú "no tiene sentido". "Estados Unidos no tiene derecho político ni moral para pedirnos cuentas sobre lo que estamos haciendo en nuestro territorio", ha insistido Riabkov, que ha afirmado que esta idea "no existe ni puede existir".