La Comisión Europea busca una solución a los “vuelos fantasma”

Decenas de aerolíneas europeas están haciendo volar cada día aviones casi vacíos o directamente vacíos, en algunos casos sin más tripulación que un par de pilotos, únicamente para no perder sus slots. Este periodista voló el pasado mes de julio desde Charleroi (Bélgica) hasta Edimburgo en un Ryanair con menos de 20 pasajeros. Una ruina de vuelo para la compañía, obligada a no anularlo si no quería perder el derecho a operar un vuelo en ese trayecto. De un vuelo diario y dos en los días de más demanda en esa ruta Ryanair pasó a operar tres o cuatro por semana y a que vayan casi vacíos.