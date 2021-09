Los 27 sólo expulsan al 29% de los inmigrantes irregulares

Los 27 Estados miembros de la Unión Europea y las instituciones del bloque llevan años abogando por una política migratoria de mano dura y prometiendo que cualquier irregular terminará siendo expulsado. Es un discurso político que no casa con la realidad, pues las tasas de deportación real nunca llegaron al 40% de todos los que recibían una orden de expulsión. Ese porcentaje ha ido incluso bajando y en 2020 llegó al 29%.

Si no se tiene en cuenta a los irregulares originarios de países europeos (Rusia, Ucrania, Moldavia, Albania o la ex Yugoslavia, principalmente) se llega al 19% de expulsados. Bruselas lleva años prometiendo políticas para elevar ese porcentaje. Sin resultados.

Un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea critica la política migratoria del bloque en ese aspecto y explica las principales razones de su fracaso. El texto asegura que las acciones tomadas hasta ahora fueron “pertinentes pero no dieron resultados”. El informe recuerda que desde 2008 los 27 Estados miembros emiten de media anualmente unas 500.000 órdenes de expulsión y que los que en realidad terminan expulsados no llegan a los 200.000.

El Tribunal de Cuentas europeo, una institución con sede en Luxemburgo y que se encarga de vigilar que las instituciones de la Unión Europea hacen correctamente su trabajo y que usan adecuadamente los presupuestos de los que disponen, considera que al no deportar a todos o a una mayoría de los que reciben órdenes de expulsión se fomenta principalmente esa inmigración irregular porque quienes no encuentran vías legales de acceder a territorio europeo como migrantes regulares lo hacen como irregulares sabiendo que en 7 de 10 casos no serán deportados.