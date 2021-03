La UE decide llevar a Johnson a los tribunales por saltarse el acuerdo del Brexit

Dos vías legales

El punto clave

La Comisión Europea ha recordado que es la segunda vez en apenas seis meses que Bruselas inicia procedimientos legales contra el Reino Unido por el mismo motivo. Ya lo hizo en octubre del año pasado cuando Boris Johnson quiso introducir varias cláusulas que anulaban partes del acuerdo del Brexit en la ley de mercado interior. Esta ley debía regular todo el comercio interior una vez fuera de la UE y, al igual que ahora, le permitía tomar decisiones de forma unilateral para evitar que el comercio entre las islas de Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) e Irlanda del Norte, en el sudeste de la isla de Irlanda, se viera afectado. Finalmente Johnson no pudo introducir estas cláusulas porque la cámara alta no se lo permitió. Johnson tiene mayoría de la cámara baja, la de los Comunes, la electa, pero no en la cámara de alta, la de los Lores, la no electa.