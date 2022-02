La UE y la OTAN coordinan sus posiciones sobre Ucrania en una reunión de embajadores

Sin embargo una de las primeras muestras de desunión entre aliados de la OTAN ha sido la retirada de personal no esencial de embajadas en Kiev, algo que Estados Unidos, Canadá y Reino Unido han empezado a hacer, pero que los europeos ven prematuro.

El propio Borrell pidió "no dramatizar" sobre este asunto y considera que la evacuación de personal puede contribuir a una "guerra de nervios" que pretende instalar Moscú en plena amenaza de invadir Ucrania.

Algunas fuentes europeas apuntan a que la división no es tal y se debe a unos protocolos diplomáticos más estrictos de Washington en lo relativo a sus delegaciones diplomáticas. Como muestra de la situación, la propia OTAN que cuenta con una misión diplomática en Kiev, no ha ordenado la retirada del personal ni de sus familias al no considerarlo necesario, en la línea de la mayoría de los países que conforman la alianza militar.